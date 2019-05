L’UDE demande à Stéphane Bijoux d’intervenir sur les questions écologiques

Le 27/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 99

L’union des démocrates et des écologistes de La Réunion se réjouit de l’élection de Stéphane Bijoux au parlement européen, et lui demande d’intervenir sur les questions écologiques, comme indiqué dans un communiqué :

L'Union des Démocrates et des Ecologistes (UDE) – section Réunion – félicite Stéphane Bijoux, nouveau député européen réunionnais élu sur la liste Renaissance ce dimanche 26 mai.



Le score de la liste de la majorité présidentielle démontre une base solide - qui reste à amplifier à La Réunion - autour du Président de la République et du gouvernement, qui permettra d'être incontournable dans un groupe central libéral-démocrate au Parlement européen.



Par ailleurs, Il faut aussi saluer le résultat des écologistes à La Réunion, en France et en Europe qui souligne l'intérêt et la préoccupation des réunionnaises, des réunionnais, des françaises et des français, en particulier des plus jeunes, pour les enjeux climatiques. Il faudra demain porter ensemble ces combats au Parlement européen face aux populistes et aux climato septiques de tous bords.



L'UDE Réunion demande à notre nouveau représentant au Parlement européen d'agir à Strasbourg et à Bruxelles pour relever les défis écologiques qui touchent de plein fouet notre territoire et qui devront également trouver une place plus importane dans les politiques menées au cours de l'acte 2 du quinquennat, annoncé par le Président de la République.



Pour l'UDE Réunion, le référent local,



Jean-Noël Payet