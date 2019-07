L'UNEC-REUNION veut défendre les intérêts des coiffeurs et valoriser la profession

Le 08/07/2019 | Par CMA | Lu 102

L’UNEC-REUNION (syndicat de la coiffure) s'est réuni ce matin à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Le but de cette conférence est avant tout de présenter la nouvelle présidente Marie-Pierre Lafosse-Rivière, élue depuis plus de 3 mois, l’orientation est donnée les enjeux (la défense des intérêts des coiffeurs), le combat contre le travail illégal et bien d’autres…



Mais surtout, de grands projets, des journées de la Coiffure, des shows avec des pointures de la Coiffure Nationale. Rassemblons nos forces pour rendre notre Métier plus fort, c’est pour cela que la Présidente Mme Lafosse-Rivière propose des nouvelles offres d’adhésions pour les futurs adhérents (le parrain et le filleul bénéficieront de 50% de remise sur le montant de la Cotisation).



Le Président de la CMA, Bernard Picardo, a énoncé le chiffre de 950 entreprises de coiffure en 2018 en progression de 4% par rapport à 2017, il a aussi rappelé que la Chambre de métiers sera à côté du Syndicat pour le combat du travail illégal, mais aussi pour continuer la valorisation des métiers, et de la formation professionnelle.



Le siège social de l’UNEC-REUNION - qui a quitté l’Etang-Salé pour Saint-Benoit - UNEC REUNION RDCF 10 RUE MARGUERITE FAGNOL 97437 SAINTE ANNE / Unec.reunion@gmail.com