L'Université de La Réunion distinguée au national pour ses innovations pédagogiques

Le 27/01/2020 | Par Université de La Réunion | Lu 58

Ce jeudi 23 janvier, l'Université de La Réunion s'est illustrée sur le plan national en devenant lauréate de deux prix remis par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche récompensant l'innovation pédagogique, soit un prix "PEPS" dans la catégorie “Innovation pédagogique” pour le diplôme universitaire (DU) CPESIP et un certificat d'excellence dans la catégorie "Formation tout au long de la vie" octroyé au diplôme universitaire d'addictologie océan Indien.La remise de ces prix s'est effectuée lors des journées nationales de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur le 23 janvier dernier au Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, en présence du Président de l'Université, Frédéric MIRANVILLE, de Thierry BERTOMIEU, responsable pédagogique du CPESIP et de Christophe PORLIER et Ilias TIMOL, respectivement directeur et responsable administratif de l'Institut Indiaocéanique du numérique de l'Université de La Réunion.Les prix PEPS (pour “Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur”) récompensent en effet les actions pédagogiques particulièrement remarquables par les innovations proposées au sein d'une unité d'enseignement, d'un programme, ou bien encore auprès d’un public particulier, portant sur des pratiques ou des ressources éducatives, résultant d’une initiative individuelle ou collective, enseignante ou étudiante, avec des effets reconnus sur l’engagement, la persévérance et la réussite des étudiants.Le Cycle Préparatoire aux Etudes Supérieures et à l'Insertion Professionnelle (CPESIP) est proposé par l'Université de La Réunion depuis septembre 2011. Il s'agit d'une année de transition lycée-université, antérieure à la première année universitaire, qui accompagne les étudiants à la définition de leur projet professionnel et à l'amorce de sa concrétisation. Ce diplôme universitaire constitue un véritable sas d'orientation, permettant de prendre le meilleur départ possible à l'université. Ce diplôme innovant et intrinsèquement territorial a été récompensé par un prix PEPS et le jury a notamment qualifié de remarquable le riche partenariat qui est à l'origine de sa création.Plus d'information : profil.univ-reunion.fr Le jury a attribué un certificat d'excellence à 10 projets reconnus pour leur grande qualité afin de marquer ainsi une reconnaissance institutionnelle forte. Parmi eux, dans la catégorie "Formation tout au long de la vie", le diplôme universitaire addictologie océan Indien. En 2018, l'Université de La Réunion, notamment via son Institut Indiaocéanique du numérique, a mis en place un dispositif d'e-learning innovant pour ce diplôme destiné aux professionnels du secteur médico-social. Celui-ci permet un apprentissage en présentiel mais aussi à distance, grâce à une production et une diffusion des contenus en temps réel.Ainsi, intervenants et certains stagiaires sont présents sur le plateau audiovisuel de l'établissement et participent aux modules, filmés par les équipes audiovisuelles de l'établissement. Les productions audiovisuelles sont retransmises aux stagiaires suivant les séquences à distance depuis les Seychelles, Mayotte, la Métropole et La Réunion, qui ont la possibilité d'intéragir en direct avec les intervenants via des webconférences ou des forums de discussion sécurisés.Plus d'information : https://iin.univ-reunion.fr/ Le Président de l’Université de La Réunion a tenu à exprimer ses plus chaleureux remerciements aux membres du jury international pour ces distinctions, de même qu’au Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, aux partenaires des diplômes, notamment l'Académie de La Réunion, le Conseil Régional de La Réunion, le Conseil Départemental de La Réunion et le CESER de La Réunion et surtout aux équipes pédagogiques, administratives et techniques qui ne comptent pas leurs heures pour la réussite des apprenants.