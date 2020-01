L'Université de La Réunion sera fermée ce vendredi

Le 23/01/2020 | Par LG | Lu 190

​Au vu des conditions météorologiques dégradées et du passage de La Réunion en alerte orange ce jour à 22h, le Président de l'université a décidé de fermer l'établissement demain vendredi 24 janvier 2020, pour l'ensemble de ses sites :



Site du Moufia,

Site du Parc Technologique Universitaire,

Site de la Victoire,

Site de Bellepierre,

Site du Tampon,

Site de Terre-Sainte,

Station du Maïdo



Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) de toutes les UFR, écoles, instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.



Les services de la Préfecture conseillent aux habitants de :



• de se tenir informés régulièrement sur l’évolution du phénomène en suivant les prévisions météorologiques à la radio ou à la télévision ou sur les répondeurs de Météo France 08.92.68.08.08 pour les prévisions météorologiques et le point cyclone au 08.97.65.01.01 ;

• d’éviter les déplacements inutiles, et pour ceux qui le peuvent favoriser le télétravail,

• de ne pas franchir les radiers inondés, de ne pas s'aventurer en mer ou en randonnées,

• de s'assurer de connaître le numéro du centre d'hébergement le plus proche de son domicile en contactant sa mairie ;

• de finaliser la protection de son habitation,

• de prévoir son ravitaillement (eau, nourriture, bougies, piles…) au cas où la situation appellerait le déclenchement de l’alerte rouge,

• de contacter son établissement de santé habituel pour les personnes qui suivent un traitement médical, en particulier les insuffisants rénaux et les insuffisants respiratoires,

• de préparer une évacuation éventuelle.



Un point sur la situation concernant la réouverture de l'établissement sera effectué demain dans la journée