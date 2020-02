L'activité se poursuit au volcan ce mardi matin

Le 11/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 924

L'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise et le brouillard qui sévit actuellement sur place ne permet pas une observation directe de l'activité, comme le prouvent les caméras de l'Observatoire Volcanologique Heureusement qu'Alain Bertil a passé la nuit sur place et que cette photo qu'il vient de nous envoyer, prise ce matin à 6h, montre que la lave continue à s'écouler.Un spectacle toujours aussi magnifique et dont on ne se lasse pas.