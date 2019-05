L'actrice Laëtitia Milot bientôt sur l'île pour le tournage de la série "Réunion"

Le 23/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 500

Celle qui interprète Mélanie dans le célèbre feuilleton Plus Belle La Vie sur France 3 sera bientôt sur notre île pour un tournage.



Laëtitia Milot est en effet à l’affiche de la nouvelle série de France 2. Et la série s'appellera tout simplement ..."Réunion" et sera tournée en partie sur notre île au mois de septembre : six épisodes de 52 minutes.



L’actrice vient tout juste de terminer le tournage d’Olivia, le spin-off de la série La Vengeance Aux Yeux Clairs dans laquelle elle incarnait déjà le personnage principal.