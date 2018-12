L'aéroport Roland Garros fête son 2 400 000ème passager

Le 28/12/2018 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 390

Serge Louisin est le 2 400 000ème passager de l’aéroport Roland Garros. Il s’est envolé ce vendredi matin sur le vol AF 645 en partance pour Orly ; la barre des 2,4 millions de passagers a donc été franchie.



La Société Aéroportuaire a félicité le passager, afin de fêter l’événement, dans la salle d’embarquement. Pour l’occasion, Serge Louisin s’est vu remettre un billet aller-retour Réunion-Paris pour deux personnes sur Air France.



L’occasion aussi de rappeler que l’aéroport Roland Garros a atteint un niveau de trafic inégalé en cette fin d’année. Sur les 12 mois de 2018, la plate-forme devrait accueillir 2,47 millions de passagers, soit une progression de presque 8%. L’année dernière, elle fut de 8,8%.



Si l'activité Métropole – Réunion est toujours loin devant, avec une progression de 12%, le trafic vers la Chine, l’Inde et la Thaïlande a progressé de 3,5%. L’activité dans la zone devrait aussi augmenter, avec l’ouverture de la nouvelle ligne régulière Réunion-Fort-Dauphin-Tuléar au début du mois (Air Austral et Air Madagascar). Les vols vers Diégo-Suarez, via Tamatave et sur l’île Rodrigues se multiplient également pendant les vacances.