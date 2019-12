L'affaire de la fourgonnette blanche voleuse d'enfants tourne à la psychose

Le 01/12/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1437

La photo a été publiée hier sur Facebook par un neveu dénonçant une bande de jeunes ayant agressé son tonton au seul motif qu'il stationnait au volant une fourgon blanc, proximité de la Poste à Saint-Louis, dans l'attente d'une amie qui suivait un cours de danse à proxiité.



Une dizaine de jeunes s'en sont alors pris à lui, le suspectant d'épier deux fillettes dans la rue. Malgré ses dénégations, un des hommes l'a agressé à coups de poing, avant de lui asséner un coup de galet au niveau de la pommette gauche.



Le chauffeur de la fourgonnette a porté plainte, dans l'espoir de retrouver son agresseur.



Plusieurs agressions aux quatre coins de l'ile

Tout démarre au lycée Le Verger à Ste-Marie

Deux agressions à St-Pierre

Une à Plateau Caillou

La dernière à Terrain Fayard à St-André

Cette agression intervient alors qu'une véritable psychose à la fourgonnette blanche s'est emparée de l'ile après que, depuis un mois environ, plusieurs fillettes ou jeunes filles aient porté plainte dans différentes villes, pourtant éloignées géographiquement, pour tentatives d'enlèvement.Il n'y a pas que les lieux différents qui interpellent les enquêteurs. Le profil de l'agresseur est différent selon les témoignages recueillis après les différentes agressions.Tout a commencé le 28 octobre dernier près du lycée Le Verger à Sainte-Marie après qu'une jeune fille de 15 ans ait porté plainte contre deux hommes dont l'un l'a saisie par le bras pour la faire monter à bord... d'un fourgon blanc.Puis, le jeudi 21 novembre dernier à Saint-Pierre, deux jeunes filles, l'une au collège Paul Hermann et l'autre à l'école primaire de Condé-Concession, ont à leur tour porté plainte.Au collège, c'est le conducteur d'une Clio noire qui a tenté de faire monter une jeune fille de 14 ans dans sa voiture après l'avoir saisie par le bras. Tandis qu'à l'école Condé-Concession, on voit pour la première fois apparaitre le chauffeur d'un fourgon blanc, de type blanc.Quelques jours plus tard, le mardi 26, c'est à Plateau Caillou qu'une collégienne de 11 ans qui marchait avenue Julius Bénard s'est faite agripper par le bras par un homme "avec un tatouage de rose dans le cou", qui a tenté là aussi de la faire monter de force dans un fourgon blanc.Et jeudi après-midi, dernière agression, une élève de 12 ans déclare s'être fait aborder par deux hommes de type créole alors qu'elle quitte le collège Terrain Fayard à Saint-André.Selon elle, l'un d'entre eux aurait tenté de la prendre par la main. Mais la jeune fille ne s'est laissée pas faire et lui a donné un coup de pied. Malgré son 1,80m, l'homme l'a relâchée.La collégienne a pris la fuite. Les deux suspects n'ont pas traîné non plus et se sont enfuis à bord d'un fourgon blanc garé à deux pas.