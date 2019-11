L’agence d’urbanisme pour des mobilités alternatives

Le 04/11/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 73

Avec plus de 2,5 millions de déplacements quotidiens, l’île de la réunion n’est pas seulement une « île intense » mais également une île en mouvement. Face à l’augmentation de la congestion des réseaux routiers, il est impératif de penser la mobilité de demain en favorisant toutes les alternatives aux déplacements en voiture individuelle.

Le transport public réunionnais est régi par six Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) : la Région Réunion, la CINOR, le TCO, la CIVIS, la CASUD et la CIREST. Afin de mesurer, quantifier et qualifier les déplacements de demain, l’AGORAH est en charge de l’Observatoire des Mobilités Durables et de l’Intermodalité depuis 2016.C’est dans ce contexte que l’AGORAH a élaboré de manière partenariale la Programmation Régionale de l’Intermodalité (PRI). L’objectif principal est d’assurer la cohérence des services de transport public et de mobilité proposés aux usagers sur le territoire régional.Cela passe par la définition des principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échanges multimodaux. Un pôle d’échanges multimodal (PEM) est un lieu où s’opère une interconnexion entre différents modes de transport. Le PEM doit permettre de faciliter le transfert de voyageurs et contribue également à structurer l’espace urbain dans lequel il s’inscrit.➜ L’ANIMATION DE L’OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS DURABLES ET DE L’INTERMODALITÉ ;➜ LA RÉALISATION DE LA PLANIFICATION RÉGIONALE DE L’INTERMODALITÉ ;➜ LA RÉALISATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SRIT ET DU PLAN RÉGIONAL VÉLO ;➜ LE SUIVI DES INDICATEURS DU SCHÉMA RÉGIONAL DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS.AGORAH - AGENCE D’URBANISME À LA RÉUNION140 RUE JULIETTE DODU - CS 9109297404 SAINT-DENIS CEDEX