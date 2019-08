L'agresseur au cutter mis en examen pour viol et tentative d'assassinat

Le 12/08/2019 | Par B.A | Lu 537

Vendredi, un homme de 49 ans, quitté par sa compagne et mère de ses deux filles, s'est rendu chez son ex, sous prétexte de lui proposer de réparer sa voiture. Posté devant chez elle, il la voit arriver en compagnie d'un homme. Il lui réclame alors une discussion, elle accepte et le fait rentrer dans son appartement de Montgaillard.



L'employeur de la dame, inquiet de ne la voir pas arriver, prévient la famille. La mère et la soeur de la victime se rendent sur les lieux, et entendent la femme crier. La soeur pénètre l'appartement situé au rez-de-chaussée, par la fenêtre, et découvre une scène d'horreur: les deux ex-conjoints gisent dans leur sang. L'homme s'est coupé les veines avec le cutter qu'il a utilisé pour égorger son ex-compagne. Il prend la fuite, mais sera rattrappé par des travailleurs d'un chantier voisin. Durant sa fuite, il tente de nouveau de s'ouvrir les veines.



Hier, l'agresseur était présenté à Champ-Fleuri, pour les faits qualifiés de viol et de tentative d'assassinat. En effet, la femme, lorsqu'elle a pu donner sa version des faits sur son lit d'hôpital, après que ses jours ne soient plus en danger, a expliqué avoir été forcée de pratiquer une fellation à son ex, qui lui a ensuite asséné trois coups de cutter à la gorge.



Le JDL a refusé de le laisser en liberté en l'attente de son jugement. Mis en examen pour viol et tentative d'assassinat, l'homme, en état de choc selon son conseil, a été placé en détention provisoire à Domenjod.