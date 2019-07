L'alizé coupe l'île en deux, temps inclément au volcan, la tendance se maintient Jeudi et Vendredi

Le 17/07/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 482

REUNION

l'alizé reste vigoureux charriant un peu plus d'humidité que ces derniers jours sur les régions de la moitié Est alors que la moitié Ouest bénéficie d'un beau temps d'hiver austral. Froid et humide au volcan.

les régions Est allant de Saint Joseph à Saint André:

cet après midi

à l'ouest des régions précédentes:

l'alizé

la nuit prochaine des averses passagères s'invitent temporairement dans le ciel de la moitié Est notamment vers Sainte Rose/Saint Benoît. Les hauts comme le volcan, Salazie, Takamaka, la PD Palmistes sont exposés.



Nuit souvent étoilée et calme sur une large moitié Ouest. Le thermomètre au Maïdo et au Volcan affichera entre 2 et 5° et en dessous de 10° à Cilaos et à la Plaine des Cafres par exemple.

Jeudi et Vendredi

2019 JUILLET 17 12h00Image radar: 12h31: des bandes faiblement pluvieuses touchent épisodiquement l'Est et le Nord-Est. METEO FRANCE-[a]le ciel reste variable parfois rapidement changeant hésitant entre éclaircies et passages d'averses particulièrement vers Sainte Rose et le volcan.Le vent est donc bien présent et est l'ennemi du thermomètre. A noter un faiblard 20° sous abri à Sainte Rose à 11heures.Les averses débordent par intermittence sur les hauteurs de Sainte Suzanne et Sainte Marie.[b]plus on gagne vers l'Ouest plus le contraste avec la région précédente est significatif avec un soleil souverain.Dans la région de Saint Gilles la température est proche de 26/27° en fin de matinée .Le Maïdo est temporairement plus encombré cet après midi mais le soleil s'offre de belles périodes.Le littoral Ouest et Nord-Ouest est déventé étant abrité par le relief. Quelques rafales modérées sont notées au Maïdo par exemple ce qui maintient le thermomètre en dessous de 15° malgré l'ensoleillement.atteint son maximum vers Pierrefonds et Gillot où les rafales peuvent localement dépasser 70km/h.Sur les côtes exposées à l'alizé les vagues peuvent atteindre entre 2 et 3 mètres d'ici la fin de la journée.Température du lagon: autour de 24/25°l'alizé perduremaintenant des conditions variables parfois humides et plutôt fraîches sur la moitié Est.La période reste peu favorable au volcan où le froid humide sévit le plus souvent.Les régions de la moitié Ouest restent abritées et bénéficient de journées clémentes dans l'ensemble.Sur ce je vous souhaite un excellent après midi.Prudence sur les routes!Patrick Hoareau.