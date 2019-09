L'alizé est encore assez véloce et reste localement humide et plus frais sur le Sud Est

PREVISIONS POUR LE LUNDI 09 :

L'alizé ralentit légèrement aujourd'hui. Il reste localement humide sur le Sud-Est et l'Est le matin.



Des nuages se trouvent au large des côtes Est et tutoient le littoral ce matin apportant des averses par places.



Le Sud Sauvage reste exposé tout comme les versants du volcan.



Ailleurs le ciel matinal est le plus souvent peu nuageux.



Le vent reste soutenu en rafales( entre 60 et 70km/h) et n'épargne que la région Nord-Ouest allant de Saint Paul à la Possession.

Vent bien noté aussi au volcan ou dans une moindre mesure au Maïdo.



Cet après midi la couverture nuageuse péi se concentre dans l'intérieur et sur les pentes Nord et Ouest. Des averses se déclenchent localement .

Débordements nuageux sur le littoral Nord et Nord-Ouest en cours d'après midi.



Le soleil réserve ses plus belles apparitions sur les littoraux Nord-Est et Sud-Ouest où le vent repousse les nuages.



Les plus hauts sommets sont temporairement accrochés mais jouissent de plages ensoleillées cependant.



La houle atteint 2m sur les côtes Ouest et Sud allant du Port à Saint Philippe. Houle d'alizé sur les côtes Est et Nord.



Température du lagon: entre 24 et 25°.



Les températures maximales voisines de 26° sont probables sur le Nord-ouest et à Grand Fond/Saint Gilles.

Sur le quart Sud-Est en raison de l'humidité et du vent le ressenti est sensiblement plus frais notamment dans les hauts.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU LUNDI 09 AU MARDI 10 :



Le Sud Est allant de l'Etang Salé à Sainte Rose est potentiellement exposé aux averses.



Les averses sont plus fréquentes et probables entre Saint Joseph et Sainte Rose et sur les versants du volcan.

Elles peuvent temporairement se frayer un chemin jusque Saint Benoît ou encore hauts de Sainte Suzanne et de Sainte Marie.



Ailleurs ciel mi-couvert à peu nuageux.



Nuit relativement fraîche avec des minimales absolues comprises entre 4 et 5° au dessus de 1500m.





TENDANCES POUR LE MARDI 10 ET LE MERCREDI 11:



Mardi: mêmes tendances que lundi : la moitié Est est humide le matin.



Ensoleillé le matin sur l'Ouest et le Nord mais nuageux l'après midi dans l'intérieur et sur les pentes avec des averses isolées.



Alizé encore bien présent même s'il faiblit sur les plages de l'Ouest.



Il fait plutôt frais dans les hauts.



Houle de 1m50 à 2m toujours observée sur les côtes Sud et Ouest.



Mercredi: on note probablement un temps moins humide le matin sur la moitié Est.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 09 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 09 07h15averses plus probables ce matin sur les versants du volcan et sur le Sud Sauvage. Arome. METEO FRANCEMaximum de 25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 22/23° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 13° CelsiusMaximum de 13° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 19° CelsiusMaximum de 19° Celsius