🌡️ Températures prévues

➡️le soleil vous réveille sur l'Est mais il est rapidement contrarié par quelques nuages venus du large qui peuvent lâcher quelques averses isolées notamment vers Sainte Rose ou les pentes du volcan.Sur le Nord et l'Ouest votre ciel est lumineux. Par ailleurs des nuages élevés doublés d'autres plus bas taquinent brièvement les côtes Sud-Ouest et Sud ce matin.➡️la couverture nuageuse péi reste commune offrant quelques poches plus sombres comme dans les hauts de l'Ouest où elle avance vers la côte. Quelques ondées isolées sont possibles.Les sommets restent fièrement exposés au soleil alors que les éclaircies n'abdiquent pas entre Saint André et Saint Denis au Nord et entre Saint Jo et Saint Leu au Sud.le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Toutefois des entrées maritimes porteuses de quelques averses chatouillent le littoral sudiste et la région du volcan.La nuit est fraîche dans les hauts.est incessant sur le littoral Sud et il atteint son maximum entre Saint Pierre et la Pointe au Sel à coup de rafales flashant entre 70 et 80km/h.Sur le Nord il se modère vers Saint Denis ainsi que sur l'Est. Les régions Ouest et Nord-Ouest restent protégées par le relief et soumises aux brises.est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent entre Saint Leu et Sainte Marie en passant par Saint Philippe et Saint Benoît.La température du lagon est voisine de 27 à 28° .sont plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h31 le 21 --18h02 le 20🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1016.1