L'alizé n'a pas dit son dernier mot

Fortes rafales en journée sauf sur l'ouest et le nord-ouest

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

Cet après midi

Jeudi l'alizé tourne plus franchement au secteur est

. La couverture nuageuse est plus conséquente dans les hauts.

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 05 06H15l'alizé faiblit légèrement mais sans les appareils de mesure on aurait bien du mal à le croire.Les rafales vont encore secouer une large portion du littoral réunionnais même si les plages de l'ouest et le nord-ouest sont abrités.Entre Saint André et Gillot et entre Saint Pierre et l'Etang Salé les plus fortes rafales avoisineront les 70km/h.Fortes rafales également observées du côté de Sainte Rose et dans la région du volcan.A 6heuresrelevait 5.1° au Maïdo, 5.8° au volcan, 6.6° au 27è, 7.5° à Cilaos, 8.4° à la Petite France, 9° à la Nouvelle ou encore 9.9° à Grand Coude pour les stations les plus fraîches et autour de 20° sur le littoral.Ces températures ne sont pas exceptionnelles mais la sensation de fraîcheur est accentuée par le vent.Ciel typique d'un jour d'alizé aujourd'hui. Des nuages porteurs de quelques averses touchent les régions entre Saint Philippe et Sainte Rose, le volcan voire les Plaines et peuvent temporairement remonter jusqu'à Sainte Marie.Les éclaircies gagnent ensuite du terrain sur ces régions même si le ciel reste variable au volcan et souvent nuageux sur le sud-est.les développements nuageux sont plus conséquents sur les hauteurs de l'ouest et du nord-ouest. Quelques averses sont possibles. Les plus hauts sommets toisent les nuages.Les éclaircies résistent sur le littoral en général à l'exception de la région comprise entre Saint Philippe et Sainte Rose toujours plus exposée aux entrées maritimes et ou les nuages s'accrochent aux pentes du volcan.Température du lagon: autour de 26° celsiusle vent renforcera la sensation de fraîcheur notamment dans les hauts .Maximum de 26/27° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 28° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 24° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 13° celsiusMaximum de 15° celsiusMaximum de 17° celsiusMaximum de 19° celsiusMaximum de 21° celsiusMaximum de 20° celsiusJe vous souhaite une excellente journée de MercrediCheers,Patrick Hoareau.