L'alizé se renforce et devient moins humide Vendredi

vendredi le vent se renforce en rafales sur les côtes Sud et Nord alors que le temps devient enfin moins humide après un épisode pluvieux significatif pour la saison.

l'alizé repasse une vitesse supérieure

Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les rafales les plus fortes concernent le littoral entre Pierrefonds et l'Etang Salé avec des vitesses de 70/75km/h probables.

Vers Gillot les rafales peuvent atteindre 60/65km/h.

La haute mer est houleuse.

les régions de la moitié Est restent exposées à quelques passages d'averses mais nettement plus modestes que celles observées encore ce matin. Ciel variable au volcan avec quelques averses passagères.La nuit est calme sur la moitié Ouest et un peu plus fraîche que les précédentes car le ciel sera souvent peu nuageux.Sur les côtes Nord et Sud le vent souffle en rafales jusqu'à 50/60km/h .La haute mer est houleuse.ciel peu nuageux avec un soleil souverain sur la moitié Ouest.Quelques averses taquinent encore le littoral Est vers Sainte Rose voire Saint Benoît et la région du volcan notamment sur les versants Est et Sud.Rapidement les éclaircies devraient ensuite dominer aussi sur le littoral de la moitié Est alors que le ciel reste variable mais plutôt sec sur le volcan et les hauts.on observe une couverture nuageuse modérée dans l'intérieur et sur les pentes mais les averses restent peu significatives.Les éclaircies sont majoritaires sur le littoral sauf probablement entre Saint Philippe et Sainte Rose.Température du lagon: autour de 24.5°.