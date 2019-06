L'alizé souffle avec de fortes rafales et il est humide au volcan et sur l'Est

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonjour la Réunion!

2019 JUIN 20 05H45Graphique: simulation des accumulations de précipitations en 24heures. La région du volcan est la plus exposée. Arome. METEO FRANCEn'est pas une journée idéale pour la visite du volcan qui sera souvent ennuagé avec des averses assez fréquentes et de fortes rafales. Ciel souvent nuageux sur les Plaines où les averses seront cependant moins fréquentes.Le littoral compris entre Saint Joseph et Saint André reste exposé toute la journée au vent et aux paquets nuageux parfois pluvieux arrivant du large. Au mieux on peut espérer des plages d'éclaircies .A l'Ouest de cette ligne Saint Joseph/Saint André le soleil est nettement plus souverain notamment vers Saint Denis et entre Saint Pierre et l'Etang Salé où le vent (re) pousse les nuages.Sur l'Ouest après le beau temps matinal les développements nuageux des pentes grignotent du terrain jusqu'au littoral l'après midi.Une averse est possible notamment vers Colimaçons par exemple.est monté d'un cran. Il souffle avec de fréquentes rafales qui peuvent atteindre les 80km/h vers Gillot et la Montagne/Colorado et entre Saint Pierre et l'Etang Salé.Vent soutenu au volcan , un peu plus modéré sur l'Est et dans les cirques.De fortes rafales sont observées au large des plages Ouest en fin de matinée. Le vent peut de façon atténuée rentrer temporairement du côté de la Saline et de l'Hermitage cet après midi.Température du lagon: autour de 25° celsiusle ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts.Les régions Est et particulièrement le volcan restent exposés aux passages d'averses au cours de la nuit prochaine.Maximum de 25/26° celsiusMaximum de 27/28° celsiusMaximum de 27/28° celsiusMaximum de 25/26° celsiusMaximum de 25/26° celsiusMaximum de 23° celsiusMaximum de 23/24° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 11/12° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 15/16° celsiusMaximum de 18/19° celsiusMaximum de 21° celsiusMaximum de 19° celsiusJe vous souhaite une excellente journée!Cheers,Patrick Hoareau.