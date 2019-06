L'alizé va graduellement ralentir ce weekend, temps calme et ensoleillé sur l'Ouest

Le 22/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU

REUNION

Bon début de weekend!

REMARQUES GENERALES:

l'alizé soutenu

ralentit lentement se Samedi et plus nettement Dimanche et surtout en début de semaine prochaine.

On peut encore distinguer approximativement 3 zones aujourd'hui.

Dimanche

: le vent est moins soutenu. Des rafales de 50/60km/h sont encore notées sur le nord et le sud.

Ci-dessous à 6heures, les plus fortes rafales observées en temps réel sont :

Pierrefonds: 66km/h

Bellecombe: 50km/h

2019 JUIN 22 05h45Photo: 06h45: le jour se lève sur le Maïdo. METEO REUNION-[a]: toujours exposées aux arrivées de wagons nuageux-pluvieux venant du large. Les averses sont le plus souvent brèves et plus fréquentes dans la région du volcan où la température aura encore du mal à dépasser 10°.Des éclaircies se manifestent et ont tendance à être plus larges et durables en fin de matinée sur le littoral.Mais même cet après midi des averses passagères peuvent affecter temporairement le littoral.Les rafales atteignent encore 50/55km/h localement.Ce soir et la nuit prochaine la zone reste exposée aux passages d'averses.-[b]: cette zone reste exposée rafales les plus fortes et les plus fréquentes. On a enregistré 86k/h hier à l'aéroport de Pierrefonds.On attend encore des pointes de 65/75km/h toujours sur le sud notamment.Le vent faiblit graduellement cet après midi.Après les averses tôt ce matin sur le nord le temps s'assèche. Le soleil domine largement en journée.Des averses peuvent tutoyer temporairement le littoral vers Sainte Suzanne/ Sainte Marie cet après midi.Ce soir et la nuit prochaine des passages d'averses touchent les hauts de Sainte Suzanne et de Sainte Marie et parfois le littoral.[c]: abritées par le relief sont déventées jouissant d'un temps calme et ensoleillé.Ciel dégagé ce matin au Maïdo. Météo France relève une température sous abri de 7.3° à 6heures.On peut attendre des maximales de 28° sur les plages de l'Ouest et dans la région du Port.Cet après midi présence de nuages sur les pentes des reliefs. Quelques brèves averses localisées sont possibles.Ce soir le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts.la haute mer est houleuse. La houle d'alizé peut dépasser 3m. Elle s'amortit graduellement cet après midi.Température du lagon: autour de 25°.Sur ce je vous souhaite un excellent début de weekend.Patrick Hoareau.