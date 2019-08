L'allocation de rentrée scolaire versée dès ce jeudi

Le 01/08/2019 | Par NP | Lu 666

Cette manne est plus que bienvenue pour des milliers de familles. C'est ce jeudi que les premiers versements de l'allocation de rentrée scolaire (ARS) seront effectués par la CAF de La Réunion . Très peu de changements par rapport à l'an dernier puisque son montant, soumis à condition de ressources, varie en 2019 entre 368,84 euros et 402,67 euros en fonction de l’âge de l’enfant.Cette prime de rentrée scolaire 2019 est réservée aux parents d’enfants nés entre le 16 septembre 2001 et le 31 décembre 2013 inclus et ne concerne pas les enfants de maternelle ainsi que ceux de plus de 18 ans. Il faut savoir que l’âge des enfants pris en compte pour déterminer le montant auquel vous pouvez prétendre est celui au 31 décembre de l’année de versement.Pour rappel, le montant de l'ARS s’élève à 368,84 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, à 389,19 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et à 402,67 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.