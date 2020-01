L’ancien hôtel Le Saint-Denis va devenir un hôtel Radisson

Le 10/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1434

Il s’agira du premier hôtel de marque internationale dans le centre-ville de Saint-Denis. Le futur hôtel Radisson replacera bientôt l’ancien hôtel Le Saint-Denis suite à la signature d’un partenariat avec le groupe Enac, repreneur de l’établissement après à sa liquidation.

Liquidé au début du mois de mars 2019, l’hôtel Le Saint-Denis situé au Barachois avait trouvé un repreneur en septembre dernier. C’est le groupe malgache Enac qui avait été choisi par le tribunal de commerce pour racheter à hauteur de 8 millions d’euros l’ancienne propriété du groupe Apavou.



Enac vient désormais de signer un partenariat avec le groupe Radisson pour ouvrir à la place un hôtel du même nom.



Avec 5 bars/ restaurants, dont un bar longe sur le toit, le groupe compte bien transformer complètement les lieux pour y attirer touristes et locaux dès cette année.



124 chambres et suites seront proposées, inspirées de l’hospitalité scandinave, ainsi qu’une grande salle de conférences, plusieurs salles de réunion et une salle de sports entièrement équipée.