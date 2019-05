L'ancienne directrice du CCAS de l'Étang-Salé devant le tribunal administratif

Le 29/05/2019

L’ancienne directrice du centre communal d’action sociale de l’Étang-Salé, Mireille Malet, sera devant le tribunal administratif de Saint-Denis ce mercredi.Elle avait porté plainte contre le maire de l’Étang-Salé, Jean-Claude Lacouture, en août 2017. Elle avait expliqué comment elle a été, selon ses dires, mise au placard à partir de septembre 2015.Entrée comme chargée d'administration au CCAS, elle est très vite promue directrice de l'organisme à vocation sociale dont le président n'est autre que le maire. La rupture de confiance intervient à compter de septembre 2015, suite à un différend opposant Mireille Malet à l'un des cadres de la structure. Pensant obtenir le soutien de Jean-Claude Lacouture, elle constate au contraire que le maire aurait ordonné d'entendre les autres employés du CCAS pour savoir s'ils avaient des choses à lui reprocher. La quinquagénaire est par la suite devenue chargée de mission.Plusieurs autres indices font dire à l'ex-directrice qu'elle n'est plus la bienvenue dans son propre service. Jean-Claude Lacouture a donc été jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre le mois dernier et condamné à trois mois de prison avec sursis ainsi que 5000 euros d’amende pour harcèlement moral Ce sera aujourd’hui au tour du tribunal administratif de statuer sur le retrait des fonctions de Mireille Malet, et la nomination de Patrice Savigny en tant que directeur du CCAS par intérim.