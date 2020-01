L'année change mais pas les coups de poings sur sa compagne

Le 04/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 100

Décidément, les violences conjugales sont une habitude au tribunal correctionnel de Saint-Denis. Et c’est sans surprise, vu que La Réunion a été placée en troisième position dans le classement des départements français les plus touchés.

Le mois de décembre n’a pas manqué d’affaires de femmes battues par leur compagnon. Et malheureusement, c’est une autre affaire datant du 1er janvier à Saint-Paul qui passait devant le tribunal ce vendredi.



Un homme de 31 ans était jugé pour violences conjugales, en double récidive. En effet, il a déjà été condamné à quatre reprises, ses deux dernières condamnations pour violences conjugales remontant à 2018. Alors qu’il est interdit d’entrer en contact avec la victime, il la côtoie et dort chez elle.



Serveur, il travaillait la nuit du 31. Ivre, il rentre à 7h du matin le 1er janvier et se couche. Sa compagne le réveille à la mi-journée pour qu’il se rende à nouveau au travail. Selon elle, cela ne lui a pas plu. En se levant, il lui assène un coup de poing au visage puis jette trois bouteilles de vin en sa direction, la blessant à la cuisse.



S’il reconnaît avoir un "problème de colère", il nie le coup de poing et décrit une relation toxique dans laquelle il est lui aussi victime de violences. Mais le président du tribunal rappelle que la femme était bénéficiaire d’un téléphone grave danger à utiliser en cas de besoin. Mais ce jour-là, elle ne l’avait plus, le prévenu étant interdit d’entrer en contact avec elle.



Il est finalement condamné à 30 mois de prison et la révocation d'une période de 6 mois de sursis (donc trois ans de prison) ainsi qu'une interdiction de séjourner à Saint-Paul pendant trois ans. "Il faut que ça s'arrête monsieur", termine le président du tribunal, Bruno Karl.