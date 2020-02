L'application de météo en temps réel Weza est déjà un succès

Le 10/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 541

En fin de semaine dernière, assez discrètement, Zinfos a lancé sa dernière réalisation : Weza, une application de météo en temps réel basée sur les participations des internautes Pas de campagne de publicité agressive. Comme pour le lancement de Zinfos, il y a 10 ans et demi maintenant, nous comptons sur le bouche à oreille.Si l'application vous plaît, vous l'utiliserez et vous en parlerez autour de vous.Et force est de constater que ça marche !Tous les jours, nous enregistrons plusieurs centaines de posts.Pour ceux qui n'auraient pas encore téléchargé Weza sur Androïd (Apple est toujours un peu plus long à valider les nouvelles applications), on va vous expliquer rapidement comment fonctionne Weza Quand vous vous connectez pour la première fois, on vous demande, comme sur toutes les applications, de vous enregistrer.Une fois cette démarche effectuée, tout devient simple. Vous tombez sur une page qui vous géolocalisera automatiquement.Dès lors, vous pouvez parcourir la carte et découvrir les points météo des autres utilisateurs, ce qui vous permet de savoir en temps réel le temps qu'il fait partout dans le monde.Pour le moment, vous l'avez compris, Weza n'est connu qu'à La Réunion. Mais on enregistre déjà quelques posts en métropole, postés sans doute par des Réunionnais expatriés qui lisent Zinfos.Alors, si vous voulez savoir quel temps il fait à la plage avant d'y aller, ou au volcan avant une randonnée, n'hésitez pas à consulter Weza Et ayez le réflexe tout au long de la journée de poster le temps qu'il fait là où vous êtes.Plus il y aura de points météo sur le site, plus l'engouement sera grand et plus vous pourrez bénéficier de l'information que vous souhaitez le jour où vous en aurez besoin...Téléchargez l'application pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreodev.weza&hl=fr