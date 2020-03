L’apprenti terroriste de St-Benoît jugé aujourd’hui à Paris

Le procès de Jérôme Lebeau et de sa mère s’ouvre aujourd’hui à Paris devant la cour d’assises spécialisée pour les crimes terroristes. Le jeune bénédictin, fiché S, voulait préparer un attentat depuis son appartement et n’avait pas hésité à tirer sur les policiers venus l’interpellé en avril 2017, comme le relate le Quotidien.

Sur internet, Jérôme Lebeau se faisait appeler Ad Dahuk Al Qatal, « le tueur souriant », pour publier des propos antisémites sur les réseaux sociaux, et faire l’apologie du djihad.



Il se serait converti à l’islam et se serait radicalisé par le biais d’internet en quelques mois seulement. Sa mère s’est également convertie sous son influence.



Le jeune homme de 23 ans a vite attiré l’attention des forces de l’ordre, et c’est le 27 avril 2017 que les hommes du groupement d’intervention de la police nationale (GIPN) se présentent à son domicile de Saint-Benoît.



Jérôme n’hésite pas à ouvrir le feu sur les policiers avec un fusil de chasse, blessant deux personnes. Une fois interpellé, les enquêteurs découvrent plusieurs armes à feu chez lui, et des centaines de munitions.



Il aurait notamment confié durant sa garde à vue qu’il projetait d’organiser un attentat contre des policiers ou des militaires en France métropolitaine.



Aujourd’hui Jérôme Lebeau devra répondre de tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l’autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Sa mère a elle été libérée est placée sous contrôle judiciaire, comme l’indique le Quotidien.