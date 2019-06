L’artiste Shazeaa peint la beauté de l’Islam

Le 24/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 56

Dans le cadre du 100ème anniversaire de la Mosquée, le Service Culturel de la Mairie de Saint-Paul vous convie à une soirée dédiée à “l’Islam à La Réunion” à la Maison Serveaux ce mercredi 26 juin à 18h. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

Idriss Issop Banian animera la conférence sur les « 100 ans de présence de l’Islam à Saint-Paul » à partir de 18h30 ce mercredi 26 juin à la Maison Serveaux, elle sera suivie d’une seconde conférence animée par le Dr Amode Ismaël Daoudjee sur le thème des « Indo-musulmans gujrati et l’institution de l’islam à La Réunion ».



Ces deux conférences seront suivies par un échange avec le public puis du vernissage de l’exposition de Shazeaa, une artiste contemporaine basée à Dubaï aux Émirats Arabes Unis.



L’artiste s’inspire des Saintes Écritures du Coran, de ses croyances. Sa fascination pour la calligraphie islamique vient de la beauté de la langue arabe et des anciennes écritures des feuilles du Coran, qui ont été écrites dans différents styles de calligraphie, du coufique au maghribi, dont elle s’est inspirée pour son travail.



Les œuvres de Shazeaa sont dominées par un amour de la couleur, elle intègre la richesse des couleurs avec une ampleur de profondeur. Elle travaille avec des couleurs vives et vibrantes, les fusionnant avec une subtilité unique. Les œuvres d’art les plus récentes de Shazeaa explorent les sentiments de culpabilité, de confusion et de désirs entre la religion et le matérialisme, quelque chose éprouvée par la plupart des gens qui ont la foi. Ses œuvres ont été présentées dans le magazine Emel et elle a récemment travaillé en collaboration avec le Théâtre Royal de Londres.



L’art de Shazeaa est conçu pour déplacer l’esprit et toucher l’âme. Elle croit que le message et la beauté de l’Islam peuvent être ressentis à travers l’appréciation universelle de l’Art.



Où ?

La Maison Serveaux

81, Chaussée Royale à St Paul