L’association RUE Familles de France 974 exige des solutions pour les plus démunis

Le 29/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 413

L’association RUE Familles de France 974 demande à ce que les plus démunis soient protégés pendant le confinement. Elle incite par exemple les créanciers à être "plus souples et indulgents" avec les familles en difficulté. Voici son communiqué :

Notre association sollicite les familles régulièrement pour qu'elles restent confinées ! Attention suite à de plus en plus de cas positifs, les familles doivent impérativement respecter les consignes du confinement pour se protéger !



Les familles dans ce contexte sont déjà sous pression, cependant des courriers de relances et de menaces de restrictions des services de l'eau et d'électricité continuent d'affluer et stressent encore plus les familles !



Nous demandons aux créanciers d’être plus souples et indulgents pendant cette période de confinement. La situation que nous vivons actuellement a fortement perturbé la population locale dans son quotidien. Nous souhaitons une présence plus forte des élus et demandons au département son soutien sur le terrain pour venir en aide aux hommes et aux femmes sans domicile fixe. Nous remercions le bailleur SHLMR et Action logement pour leur implication auprès des locataires. Nous comptons sur le soutien des autres bailleurs. Nous restons vigilants également sur l’augmentation des prix des produits de 1ère nécessité. Nous sommes une association d’utilité publique en permanence sur le terrain et nous demandons au même titre qu’une association agrée les mêmes moyens d’aider nos concitoyens !



Ensemble trouvons des solutions pour les familles les plus défavorisées afin de ne pas les mettre en danger !