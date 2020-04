L’attestation numérique disponible ce lundi 6 avril 2020 sur le site du Gouvernement

Ce document comporte automatiquement un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du document.

Ce fichier devra être présenté sous forme numérique lors d’un contrôle grâce à un smartphone ou à une tablette numérique.

Ce service n’est pas un traitement de données personnelles. C’est une traduction fidèle du dispositif déclaratif au format papier : aucune donnée saisie n’est transmise aux serveurs du Gouvernement. Les données saisies servent uniquement à générer localement, sur l’appareil de l’usager, l’attestation sous forme numérique.

Ce service a été conçu pour être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap, en appliquant les règles définies par le référentiel RGAA (Référentiel général d’accessibilité pour les administrations).

Ce service sera accessible sur tout type de terminal mobile (smartphone ou tablette) au travers d’un navigateur relativement récent.

À partir du 6 avril 2020, une attestation numérique sera disponible en complément du dispositif papier. Elle est disponible sur intérieur.gouv.fr

Ce dispositif annoncé par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, sera accessible dès aujourd'hui, lundi 6 avril 2020.

Ses objectifs premiers sont :
– pour les concitoyens : fournir une nouvelle capacité de production de l'attestation simple et sûre ;
– pour les forces de l'ordre : sécuriser le contrôle au travers d'une capacité de lecture à distance des informations figurant sur le document, par lecture d'un QR Code.

Un formulaire en ligne a été préféré à la création d'une application disponible sur les magasins d'applications mobiles.

La solution du formulaire est en effet parue plus simple à utiliser pour le plus grand nombre et permet de faciliter les éventuelles mises à jour au cas où l'attestation viendrait à évoluer.

Source : Ministère de L'intérieur