L'axe mixte de Cambaie bloqué une trentaine de minutes

1. La vérité vraie... le 17/12/2018 11:03



Ils sont malins...le jeu du chat et de la souris !

A t-on assez d'effectif pour gérer tout cela ? Jeudi 20 décembre attention à la bavure en cas de blocage...à la fois pour l'image et pour la sécurité. Ca pourrait être délicat d'intervenir cette journée là. Courage aux gendarmes à qui je transmets mon plus grand respect (jamais entrain de se plaindre, toujours respectueux sauf quand on leur rentre dedans et c'est normal qu'ils répondent). Il faudrait faire passer toute l'île en zone gendarmerie.