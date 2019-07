L’eau coupée à Bois-de-Nèfles

Le 08/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul

La Créole mène ce lundi 8 juillet 2019 des travaux de pose de compteur de sectorisation. Conséquence : la distribution de l’eau sera interrompue de 9 à 17 heures dans tout le secteur de Bois-de-Nèfles.Des coupures se produiront également le mercredi 10 juillet, de 9 à 17 heures, dans plusieurs secteurs de Saint-Paul. La rue des Cateaux et des Cardinaux à Plateau Caillou. Le chemin Bassin et Vital à Bois-de-Nèfles. Tout le secteur de l’Hermitage-les-Bains sera aussi concerné. Tout comme les zones suivantes : Œil de Bœuf, le lotissement Les Filaos, la rue du Père Lafrite et le Boulevard Leconte-de-Lisle.La Créole remercie ses usagers pour leur compréhension. En cas d’urgence, vous pouvez contacter la régie au 02 62 32 00 00 ou vous connectez à son site