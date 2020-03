L’école à la maison : "Ne laisser aucun élève sans accompagnement"

Le 27/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 4552

Le recteur, Vêlayoudom Marimoutou, a tenu un point presse ce vendredi afin de faire le bilan de cette première semaine de "continuité pédagogique" mise en place par le Rectorat depuis lundi. Malgré un début un peu bancal au vu des problèmes de connexions et de réseaux et la saturation des serveurs, les outils fonctionnent mieux et les 7.500 enseignants commencent à prendre la main.



Le dispositif de "continuité pédagogique" à ses débuts



"Ça ne se fait pas comme ça", avoue le recteur. En effet, le personnel des établissements a dû s’adapter pour enseigner les enfants à distance. "Ils sont tous formidables", déclare-t-il. C’est grâce à des formations et les échanges entre professionnels que la technologie commence à servir. Chaque établissement devrait avoir un espace numérique pour accueillir les parents et élèves. Avec les directives des enseignants, ainsi que le matériel du CNED, l’école à la maison devrait pouvoir se faire. Si les foyers ont une connexion internet.



"Pas tous ont internet à la maison, reconnaît Vêlayoudom Marimoutou. Les directeurs et chefs d’établissement ont pris contact pour savoir quel matériel les familles ont chez eux". Pour les foyers sans connexion, les cours et exercices seront envoyés avec la collaboration de la Poste. Certaines collectivités peuvent aussi assurer la distribution du matériel, comme c’est le cas pour la mairie de Salazie. "Le but est de ne laisser aucun enfant sans accompagnement". L’inspection scolaire devra faire son travail de vérification et identification des élèves sans réseau. Une estimation a été faite : ce serait le cas pour 6 à 10% des enfants. Il en va de même pour la vérification de l’implication des parents. "Nous y travaillons pour expliquer comment organiser une journée de travail avec ses temps de repos par exemple, et la mise en place d’espaces dédiés aux parents". Une émission et web TV sont aussi en cours de production par le Rectorat dans les écoles qui accueillent les enfants de professionnels de la santé. Un moyen de montrer l’exemple.



L’accueil des enfants des professionnels de la santé



Le recteur est aussi revenu sur ces établissements qui ont ouvert leurs portes aux enfants de médecins, infirmiers et autres soignants, mais des salariés de l’Aide sociale à l’enfance. Environ 200 élèves sont reçus dans les écoles et collèges. Il rappelle que les directeurs et enseignants volontaires encadrent les enfants, mais que les agents d’hygiène et de nettoyage sont aussi présents.



Les parents "peuvent prendre le temps de discuter, de les observer et de partager"



Pour le recteur, "ce moment difficile amène un changement d’habitudes". "Les parents sont beaucoup plus présents pour leurs enfants, peuvent prendre le temps de discuter, de les observer et de partager, ce qui est une bonne chose. C’est aussi l’occasion de mieux comprendre l’école. Cette souplesse dans l’éducation va permettre de nouer des liens avec l’école et l’enseignant. C’est un bon moment pour mieux travailler avec l’école", encourage-t-il.



Une souplesse qui pourra peut-être s’étendre aux examens de fin d’année pour les troisièmes, premières et terminales. Une décision qui devrait être prise par le ministre de l’Éducation la semaine prochaine.