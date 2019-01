L’école des Fourmis du Guillaume en mode créole

Le 18/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 99

Les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de la ville de Saint-Paul se poursuivent. Comme l’illustre la journée créole organisée ce mercredi 15 janvier 2019 à l’école des Fourmis du Guillaume.52 marmailles réunis pour participer à plusieurs activités. Notamment aux ateliers dédiés aux cinq sens. Ils découvraient des plantes, des fruits, la nature, des instruments traditionnels et des objets lontan.Place ensuite au séga et au maloya. Vous pourrez le constater grâce à cette galerie de photos prises à cette occasion. 2 327 jeunes saint-paulois fréquentent les 26 centres de la commune jusqu’au 23 janvier.Au cœur même de ces temps de loisir, le développement durable, un thème de sensibilisation plus que nécessaire.