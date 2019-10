L’église de la Conversion de Saint-Paul récupère son clocheton

Le 31/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 64

De près ou de loin, ce petit clocher attire le regard des fidèles et des curieux. Mais cet ornement possède d’impressionnantes dimensions. Il mesure 4,20 mètres de haut. Et pèse 2,3 tonnes. Une croix de 2 m le surmonte.



L’église de la Conversion de Saint-Paul dispose désormais d’un clocheton, posé ce jeudi 24 octobre 2019. Un incendie détruisait l’ancien en 1905. Année où l’édifice religieux était ravagé par le feu.



Des entreprises et le service Construction et conduite d’opération de la ville saint-pauloise viennent de redonner vie à ce clocheton dans le cadre de la deuxième phase de travaux de l’église de la Conversion. Un bâtiment réhabilité depuis 2011.



Leurs équipes travaillent à la restauration de ce petit clocher suite à une demande de restitution de la Direction des affaires culturelles Réunion. Sur place à l’église, l’architecte Xavier Davy, observe, lui, les opérations d’installation en hauteur.



À l’extérieur, lorsqu’il lève les yeux, le professionnel regarde l’immense grue -une PPM- en train de se positionner. Un crochet soulève le mât central du clocheton.

Manœuvre technique

Juste avant cette manœuvre technique, en hauteur, les ouvriers peaufinent les ultimes détails pour permettre la pose de l’équipement.



«La fabrication du clocheton nécessitait trois mois de travail. Et sa croix posée au-dessus a été enchâssée une fois le mât refermé. Elle mesure 2 m», détaille Xavier Davy, un casque de chantier vissé sur la tête.



Cette fabrication mobilisait plusieurs corps de métier. Des charpentiers métalliques, des charpentiers-menuisiers bois, des couvreurs-zingueurs et des peintres.



L’architecte rappelle également la réfection de la charpente métallique, la couverture en tôle ondulée en aluminium plaqué, la réalisation d’ouvrages en bois pour le plafond.



La deuxième phase de travaux de l’église de la Conversion prévoit la réfection des façades extérieures et intérieures, le rejointement des moellons, l’injection d’enduit afin de renforcer les murs, la peinture à l’intérieur.

Photo d’archives de l’église de Saint-Paul

Autres aménagements : l’installation d’ouvrages en zinc. Une gouttière, les descentes d’eaux pluviales et la couverture du clocheton. Les ouvriers réalisent des ouvrages en bois. Le plafond et la tribune. Ils poseront des carrelages dans la zone du chœur.



La première phase de travaux de réhabilitation se tenait de 2011 à 2016. La charpente subissait une réfection. Tout comme la couverture de l’édifice. D’autres aménagements étaient effectués. La mise aux normes pour l’accessibilité et l’installation électrique et la pose de brasseurs d’air.





On vous propose de consulter cette photo d’archive de l’église de Saint-Paul avant l’incendie de 1905, équipée de son ex-clocheton.