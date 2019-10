L'emploi salarié augmente moins rapidement qu’en début d’année

Les perspectives mondiales continuent de s’assombrir, sous l’effet notamment de l’escalade protectionniste entre la Chine et les États-Unis et des incertitudes liées au Brexit. Malgré un contexte international morose, l’activité française a résisté au deuxième trimestre 2019 (+ 0,3 % comme au trimestre précédent), soutenue par la demande intérieure. Avec plus de 50 000 créations nettes d’emploi au deuxième trimestre, le taux de chômage national s’est replié à 8,5 %.



À La Réunion, 260 200 salariés travaillent au 2e trimestre 2019, secteurs privé et public confondus. Si l’emploi reste dynamique, l’augmentation est nettement moins marquée ce trimestre qu’en début d’année, où l’emploi avait fortement rebondi après un 4e trimestre marqué par le mouvement social des Gilets jaunes.



Le nombre d’emplois salariés augmente ainsi de 1 300 par rapport au 1er trimestre 2019 (+ 0,5 % après + 1,8 % au 1er trimestre) et de 5 800 par rapport au 2e trimestre 2018 (+ 2,3 %). La hausse de l’emploi salarié ralentit dans le privé comme dans le public. Dans le secteur privé, l’emploi progresse surtout dans les petites entreprises des services marchands, en particulier dans les secteurs liés à l’hébergement et à la restauration ou au commerce. Dans le secteur public, après cinq trimestres de baisse, l’emploi augmente légèrement depuis le début de l’année 2019.



Les autres indicateurs conjoncturels sont atones ce trimestre : la construction de logements n’augmente que légèrement, les créations d’entreprises sont stables, tandis que la fréquentation hôtelière baisse pour la première fois depuis trois ans.