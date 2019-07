L'enclos du volcan de nouveau ouvert au public

Le 08/07/2019 | Par B.A | Lu 91

Un arrêté préfectoral rétablit l'accès à la partie haute de l'enclos depuis samedi 6 juillet. L'accès était en effet interdit depuis le 11 juin.



Cependant, l’accès n’est possible que sur les deux sentiers balisés et entretenus par l'Office National des Forêts, dans les limites suivantes :

- le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo – Sentier Rivals - Cratère Caubet

- le sentier Pas de Bellecombe - Formica Léo – sentier d'accès au site d'observation du cratère Dolomieu (accès par le nord du cratère)



Les sentiers Kapor jusqu’à Piton Kapor et du cratère Caubet au Belvédère sur château fort restent interdit d’accès.