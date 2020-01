L’équipe de France de triathlon s’entraîne à Saint-Paul pour préparer les JO

Le 23/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 46

Après l’équipe féminine de France de triathlon, en janvier 2019, et l’équipe de France de para-triathlon, en novembre dernier, les triathlètes tricolores sont venus, depuis le 13 janvier, s’entraîner à Saint-Paul, avec en ligne de mire, les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.



Sous les regards attentifs de Sébastien Libicz, conseiller technique national et Stéphanie Déanaz, entraineur de la sélection, vélo, footing et bien sur natation sont au programme de la préparation physique des athlètes et les séances d’entrainement s’enchaînent à un rythme effréné.



Le mardi 21 janvier 2020, les athlètes ont cependant pu consacrer quelques instants aux jeunes réunionnais présents à la piscine de Plateau Caillou et passionnés par la discipline, de quoi faire naitre et même confirmer certaines vocations.