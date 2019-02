L'éruption du Piton de la Fournaise n'est plus visible

L'éruption du Piton de la Fournaise est-elle déjà terminée ? Ce lundi soir, elle n'était en tout cas plus visible des observateurs qui se sont positionnés le long de la route du Grand brûlé, seul spot facile d'accès pour cette première éruption de l'année. La fin du spectacle en surface ne signifie pourtant pas fin totale de l'activité sismique en profondeur.



Selon deux passionnés du Piton de la Fournaise présents sur place cette nuit pour capter l'instant magique, l'éruption n'est en tout cas plus visible, depuis environ 20H selon l'un de nos témoins privilégiés.



Le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce lundi 18 février à 9h48. Les volcanologues avaient pu, grâce à leur réseau de caméras et d'appareils de mesures, localiser l'endroit de l'éruption quelques minutes après sa survenue. Des estimations qu'ils ont pu confirmer quelques heures plus tard visuellement, avec l'apparition de deux fissures éruptives qui s'étaient ouvertes dans le secteur du cratère Dolomieu, secteur nord nord-est à une altitude élevée de 1900 m.



La première éruption de l'année 2019 montrait déjà des signes d'affaiblissement en deuxième partie de journée. L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise avait ainsi enregistré, dès 14h45, une "légère baisse de l’intensité du trémor". Une baisse pouvant être liée à une baisse d’activité sur l’une ou l’autre des deux fissures, mentionnait alors l'observatoire. Une reconnaissance de terrain était prévue ce mardi matin, en fonction des conditions météorologiques.