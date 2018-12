L’esclavage des Blancs

1. youssef le 21/12/2018 16:43



bof ce mot esclavagisme nourie plus les phatasme que la réalitécertain groupe humain qui se disent et pretendent etre d'une race superieur assise a coté d'un Dieu et meme etre issus de lui, lorsqu'ils tombent dans la pauvreté faute de travailler et d'avoir perdu espoir que les sacs d'or tomberont du ciel, commencent a se phatasmé nous étions ceci cela et nous avions des esclaves des palais et des rivières et tout le monde des qutres coins du monde venaient en rang rangé nous supplier de leur donner l'aumome..



si par le passé l'africain de couleur noir etait chouchouté c'est tout simplement parce qu’il avait le gabarie musculaire pour faire de l'agriculture, dans le temps il n’avait ni charrue ni bœuf surtout en europe et plus tards dans les plantions américanismes faite par la finance et non l’européen, tout ce qu'il avait de l'or allait prendre des millions d’hectare dans le nouveau monde et se lancer dans la production surtout du coton car il etait fortement demandé dans le commerce international, ce n'est qu'apres avoir été accroché au tabac et plus tards au hachiches que certains petit fermiers qui n'avait pas accès aux abord des fleuve et dans des regions montagneuse non fertile se sont adonnée a la culture du hachiche

maintenant que les machines on remplacé l'homme, dans l'agriculture et la manutation on n'a pas besoin de fort gabarie que l'homme blanc ou jaune ne les possedait..



qui ont provoqué l'esclavagisme??



beaucoup d'historien croient que les fermeirs blanc en afrique et dans les nouvelle colonie americiane etianet des proriétaire.. la majorité n'etaient que gestionnaire l'argent pour construire une ferme ou plus tards une usine était fournis par des bailleurs de fond, qui ne residaient pas dans les dites lieux..comme le bailleur de fond etait loin le gestionnaire comme (Ghosne chez Nissan) faisait leur lois sur les ouvriers qu'ils soient blanc ou noir ou jaune femme comme homme..enfant comme adulte...ces gestionnaires non controlé sur place faisait des affaires avec l'argent des bailleurs de fond souvent reunie dans des banques

a titre d'exemple sans accusé personne ne n'est qu'un exemple tiré des media, Ghosne etait un esclavagiste, il se tapait le salaire des français blancs et blanches. car si vous lui reduisez le salaire et affaires parallèles a lui et ces acolytes le salaire va automatiquement augmenter pour les ouvriers..

nissan etait au bord de la faillite comme il le disait et l'arent est venue de l'exterieur par des bailleurs de fond anonyme, donc ils ne pouvaient pas controlé un dirigeant directement mais entendent des fuite pour agir toujours dans l'anonymat..c'est un reflexe d'un riche c'est normal c'est une question de sécurité,

un esclavagiste tu peux le trouver aussi chez le publqiue dans une administration dans une entreprise et meme dans une école..il ya l'esclavagisme et les techniques esclavagiste..

on peut définir ainsi l'esclavagiste ainsi

''c'est un gérant d'un bien des autres, véreux qui détourne la propriété a son propre compte'' en terme de definition juridique c'est un traitre. tu lui avait donné un bien et t'a sommé de payer les ouvriers et administrateur bien et il t'a trahi..la bible n'aborde pas le sujet de l’esclavagisme de cette façon dite juridique mais les rédacteurs sont dans le fantasme ancien ils s’imaginaient dans leur fumée que Dieu avait mis a leur disposition tout Son Bien..mais Dieu était claire, ''Tu travailles pour le paradis tu seras soutenue, tu travaille pour s’éternise sur terre tu aura une petite part, fait tes calculs'' ce discours avait disparus en laissant place aux fantasme de certain groupe..même si Dieu te donne 100 millions hectare et toute la terre qu'est ce que tu vas faire avec?? si une famille de 4 personne peuvent exploiter 10 hectare c'est déjà un exploit..surtout si le terrain est argileux et va dans une pente de 20% sans force d'un africain tu ne peut pas tirer un seau d'eau d'un puits de profondeur de 10 metre et encore il faut le creuser..

sur la base de cette definition l'esclavagisme doux et partout même a coté de chez nous dans une école mairie etc..lorsque tu vois un responsable chez le privé ou chez le publique exploitent les biens pour usage personnelle c'est un esclavagiste et si tu veux le ester en justice c'est pour trahison



mais il ya une petite remarque que les non arabes ne le savent pas. le mot esclave chez l'arbe prend une signification differente. en arabie il n ya vait pas d'agriculure car le mileiu etait desertique, sous des palemrais le travail n'est penible genralement il faisit des jadin potagés que meme un petit balc europeens nordique peut le faire sans grande peine. il sufit de s'assoir pour s'en servire. le mot esclave chez les arbes désigne la relation entre un maitre detenteur d'experience face un jeune esclave en formation. il est avec lui dans son commerce comme esclave une fois que le jeune aura grandi et muri en expérience du métier; le maitre le libère et lui donne une capitale pour continuer comme associer. ce mode de gestion était que dernièrement trouvé en France dans lequel une entreprise pour des besoins d'extensions géographique tire un ouvrier qualifié lui fournit l'argent et le libère pour aller créer sa propre entreprise , il n'a pas le choix il est lié par la finance de la maison mère mais les arabes le faisait déjà il ya des milliers d'années tant que tu n'a pas acquit l’expérience tu reste lié et attaché et le maitre ne te libère pas..

ce cas de figure vous les trouvez aux états unis dans les usines qui se bataille pour que leurs ouvriers et chercheurs ne soient pas happé par un concurrent. l'usine te fait signer un document dans lequel tu doit resté lié a elle dans le secret de l'entreprise, tu bouges on te 'este en justice..car les sociétés se volent la main d’œuvres qualifié entre elle. la même chose était chez les arabes tu formes une personne dans le secret du métier et tu le vois voler par ton concurrents?? personne ne peu l'admettre.



ches les judeo chretiens en lisant la bible ils se font l'idée de l'esclave le model des traveaux forcé. l'esclave c'est celui qui porte les chaine et fait les travaux forcé c'est le schéma des prisons et des bagnes. surement en parlant des bagnes de l’Égypte ancienne car y'avait beaucoup de prison et de criminel que le Pharaon les fait sortir des prisons pour se taper un palais pour sa petite et joilies concubines.. avec piscine jacousie les domestiques et lui va un soir passer une belle nuit d'té sous le regrs accustaeur de la eine lune..mais comme dans son cas on atteins la saturation, tu vois le fruit dans le panier mais t'a pas faim. donc tu as endossé une lourde responsabilité en te collant entre les omoplates un cachet rectangulaire de fou violent..une fois attend l'age de faiblesse un nouveau fou violent va s'emparer de sa place et tu le retrouves en fuite vers le sud comme au westerns recherché par les chasseurs de prime..ce qui est bien la petite concubine c'est tapé une villa avec piscine elle va chasser toutes ces domestiques et invité son père d'y vivre..et le pharaon violent encore jeune poursuivait Moise qui a voulu lui arracher le siégè sous son saillant..le pharaon avec sa bande armée sont sortie et n'ont pas donné signe de retour..Moise n’était pas intéressé par la vie de château i la gouté l'espace et avait une femme riche son pere etait milliardaire avec connaissance il était lettré..lorsque le père qui était un prophète caché a vu que Moïse etait un Gardien détenteur des dépôt a rendre, il lui avait remi un bâton de pouvoir...

l’esclavagisme vous le trouvez chez le traitre