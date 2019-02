L'escroc de 19 ans a encore frappé dans le sud

Le 19/02/2019 | Par N.P. | Lu 4908

Il avait déjà fait parler de lui en août de l’année dernière, alors que du haut de ses 19 ans il avait déjà escroqué deux familles en se faisant passer pour le propriétaire du studio qu’il louait à Petite-Ile. Une histoire d'arnaque que vous aviez pu découvrir sur Zinfos en 2018 Et voilà qu’une nouvelle affaire d’escroquerie le concernant fait surface. Cette fois c’est un jeune entrepreneur de Saint-Pierre que notre escroc a tenté de flouer. À coup de faux documents marqués de faux cachets du CNARM et du Département de La Réunion, il lui promet des micro-crédits de plusieurs millions d’euros pour l’aider à ouvrir le restaurant de ses rêves.

Mais le jeune restaurateur se méfie, et réalise rapidement que les papiers fournis sont bidon et met fin au projet. Il recevra tout de même plus tard un coup de téléphone d’un magasin high-tech de Saint-Joseph pour une commande de 3000 euros, que le jeune escroc a réalisé avec les documents d’entreprise de la victime.Le jeune entrepreneur et le commerçant sont immédiatement allés porter plainte.