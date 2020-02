🌡️ Températures prévues

➡️le soleil tropical donne. Quelques nuages tentent des incursions sur la moitié Est.Le volcan, le Maïdo, les plaines et les cirques bénéficient de ce temps lumineux.la couverture nuageuse péi commence à s'agréger aux pentes et prend position dans l'intérieur.Des averses isolées peuvent mouiller à la mi-journée sur les pentes Ouest et Sud.➡️le risque de bonnes averses estivales concerne le Sud-Est, le Tampon et les Plaines et les hauts de l'Ouest.Les éclaircies ont encore la main sur le littoral Nord et Est.🎏 Les rafales de l'Est Nord-Est de 50 à 55km/h sont ressenties sur Saint Denis, vers la Possession et sur le Sud-Est vers Saint Philippe et Saint Jo.Les brises dominent à l'Ouest de Saint Pierre à Saint Paul en passant par les plages.est agitée dans l'ensemble. La houle de Sud-Ouest persiste avec une hauteur moyenne de 1m50.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h14 le 29 --18h46 le 28🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1010.4