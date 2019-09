L'ex-avocat Saïd Larifou jugé pour banqueroute et abus de biens sociaux

Le 26/09/2019 | Par Prisca Bigot | Lu 975

Saïd Larifou est convoqué ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour répondre à des accusations de banqueroute et d'abus de biens sociaux.



L’ ex-avocat du barreau de Saint-Pierre et de Paris et homme politique, originaire des Comores où il s’est désormais établi, avait été arrêté à sa descente d’avion le 10 septembre 2018, inscrit sur le fichier des personnes recherchées après quatre propositions de convocations infructueuses.



Saïd Larifou devait s’expliquer sur "la découverte d’éléments financiers troublants" lors d’une procédure collective touchant la SELARL Larifou en 2015, avait indiqué le parquet en septembre 2018.



A l’issue de sa garde à vue, le parquet avait décidé de poursuivre l’ex-avocat, omis du barreau de Saint-Pierre. Après ses démêlés avec la justice, son cabinet d'avocat avait été liquidé. L'homme politique, qui s'est notamment présenté à la présidentielle des Comores cette année, est poursuivi par la Caisse nationale des barreaux français pour ne pas avoir versé ses cotisations.



Les faits qui lui sont reprochés sont ceux de banqueroute avec la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière , le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif. Enfin, il est accusé d’abus des biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles.