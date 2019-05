L'ex-journaliste de RFO Stéphane Bijoux élu sans surprise député européen

C'est une grande première pour Stéphane Bijoux. Après une carrière dans le milieu du journalisme, l'ancien présentateur du journal télévisé de RFO dans les années 90 fera ses premiers pas en politique. Il a été élu ce dimanche député européen pour la législature 2019-2024.L​a liste de la majorité présidentielle où il figurait en position est arrivée en deuxième position lors de ce scrutin.La démarche de Stéphane Bijoux de se lancer en politique a surpris pas mal de monde. C'est par peur de voir cette Europe "de la paix" être "attaquée de toutes parts" que l'ancien directeur de l'information Outre-Mer de France Télévisions dit avoir choisi la liste Renaissance. "La crise que nous traversons exige que chacun de nous se mobilise pour trouver des solutions. A la télévision, j’ai toujours été dans le service public et aujourd’hui, en politique, je me mets au service du public", explique Stéphane Bijoux.Et pourquoi la liste Renaissance ? "Car cette liste, la seule liste de rassemblement de plusieurs partis politiques, assume complètement de dire que l’Outre-mer fait partie de son ADN. Aujourd’hui sur la liste, nous étions quatre candidats ultramarins et demain au Parlement européen, c’est toute l’équipe de nos euro-députés qui se mobilisera pour défendre nos spécificités et pour valoriser nos potentiels", assure-t-il."Nous sommes confrontés à, au moins, deux urgences", poursuit Stéphane Bijoux: "sauver la planète et gagner la bataille contre le chômage". "Je crois qu’il est possible de réussir la transition écologique en apportant, en même temps, des solutions à la crise sociale. En jouant la carte de l’économie circulaire, en misant sur le social et le solidaire, en développant les initiatives dans le secteur de l’innovation écologique : nous pouvons faire émerger de nouveaux emplois et de nouvelles filières d’excellence. 80% des métiers de demain n’existent pas encore aujourd’hui. Il y a tout à créer et nous avons tous les talents pour le faire".Comme beaucoup de Réunionnais, Stéphane Bijoux dit être "fier" de son métissage. "L’expression 'Alon met’ ensemb’' illustre parfaitement ma conviction que le moment est venu de prendre notre destin en main et l’Europe est une chance pour La Réunion. Il y a bien évidement les milliards d’euros qui sont investis ici mais il y a surtout la nécessité de ramener des valeurs fortes au centre de l’action publique et notamment la solidarité", termine-t-il.