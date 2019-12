L'expo Séga au musée Stella Matutina: Passionnante et gratuite

Le 09/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 109

[Publireportage] Depuis quelques semaines, le musée Stella Matutina accueille l'expo Séga. Une superbe réalisation du Pôle Régional des Musiques Actuelles, dans le cadre du projet « Phonothèque Historique de l’Océan Indien et ses actions de valorisation », co-financé par l’Union Européenne. Une plongée passionnante dans l'histoire de notre séga, qui en plus est gratuite.

Les vacances approchent et un bon plan culturel à retenir pour les plus jeunes mais aussi leurs parents, est la découverte de l'exposition Ségas qui est actuellement hébergée par le musée Stella Matutina. Douze ségas de l’Océan Indien à explorer, des heures d’écoute, une cabine karaoké, une piste de danse et de mystérieux instruments 2.0 attendent les curieux.





Une porte ouverte sur la culture des îles de l’Océan Indien



Les ségas, par leurs rythmes, leurs mélodies, leurs structures, leurs textes et leurs chorégraphies sont à l’image de nos îles : multiples, uniques, traversés de points communs forts et originaux. Issus d’un héritage afro-malgache, les ségas de l’Océan Indien n’ont cessé de s’imprégner de la culture européenne, à travers les pratiques de la société coloniale, puis de celles extérieures à la région.

Instruments, danses en couple et chansons s’invitent dans ce genre aux visages multiples. Ce qui était une danse rurale méprisée des maîtres, qui la considéraient comme occulte mais néanmoins nécessaire à la paix des exploitations, a peu à peu envahi les bals populaires et les salons bourgeois.



L’exposition ségas est une porte ouverte sur la culture des îles de l’Océan Indien : la traverser, c’est découvrir l’histoire de musiques et de danses depuis leurs origines jusqu’à nos jours et, à travers elles, comprendre une partie de l’histoire de nos îles, leurs vagues de peuplement et de métissage. Entrer dans l’exposition, c’est s’immerger dans un univers musical riche, comprendre et proposer une définition de notre identité culturelle régionale et locale.