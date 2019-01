L’exposition "Des Ailes et des Hommes" à La Réunion et pour la 1ère fois en outre-mer

L’ouverture au public aura lieu du 16 au 20 janvier 2019, square La Bourdonnais (entrée libre et animations gratuites) :

mercredi 16 , de 09 h 00 à 12 h00 et de 16 h 00 à 19 h 00

jeudi et vendredi de de 09 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 221 h00

Le week-end de 10h00 à 21 h 00 non-stop.

Venez nombreux découvrir l’armée de l’air au travers de son exposition DADH !

L’exposition, imaginée par l’armée de l’air dans les années 90, rencontre un franc succès en métropole. Depuis cette date, elle ne cesse d’évoluer et propose aujourd’hui une vingtaine de modules au total, allant de l’avion de chasse en exposition statique à des simulateurs en 3D en passant par les drones. Un concentré du savoir-faire, de la technologie et la technicité de l’armée de l’air !En 2018, elle a reçu pas moins de 80.000 visiteurs (ce qui correspond au nombre de personnes ayant activement participé aux modules) !Le service d’information et de relations publiques de l’armée de l’air qui la met en œuvre, va à la rencontre du public 15 à 20 fois par an, puisque c’est bien de cela dont il s’agit : venir à la rencontre du public dans des lieux fréquentés tels que les centres commerciaux ou les centres-villes pour lui faire découvrir l’armée de l’air. L’exposition n’est pas montrée systématiquement dans sa totalité et chaque événement reçoit, selon les possibilités, plus ou moins de modules.Pour exemple, à la même période que Saint-Denis, DADH sera visible avec des modules différents pendant le Mondial de tennis des moins de 14 ans à Tarbes (Sud Ouest métropole).Les Réunionnais aurons la chance de disposer de 4 modules : 2 simulateurs en réalité virtuelle (siège d’avion de chasse et oculus), un cap 10 (avion de voltige) équipé d’un simulateur de vol, un véritable moteur d’avion et sa tablette tactile.Le bureau air du centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) sera également sur place. Durant toute la durée de l’exposition, le Détachement Air de La Réunion aura l’immense honneur d’accueillir le capitaine Sébastien Nativel, originaire du Tampon et depuis quelques mois présentateur officiel du Rafale En qualité d’ambassadeur de l’armée de l’air, il se produit sur tous les meetings en métropole et à l’étranger et a hâte de se retrouver sur son île pour partager sa passion aux Réunionnais.---