L'hommage de la Nation et des chefs d'Etat étrangers à Jacques Chirac

Le 30/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 575

Une journée de deuil national accompagne en ce lundi 30 septembre le dernier hommage rendu à Jacques Chirac. L’ancien président de la République est décédé jeudi dernier à son domicile parisien, à l’âge de 86 ans.



Drapeaux en berne, minute de silence…, partout en France des cérémonies d'hommage ont lieu afin de respecter cette journée de deuil national décrétée par le président de la République Emmanuel Macron.



A midi (heure métropole), un service solennel est organisé en l’église Saint-Sulpice dans le 6ᵉ arrondissement de Paris. ​Les invités sont accueillis par le Premier ministre Edouard Philippe et par l’archevêque de Paris.

Parmi les personnalités présentes, notons la présence du président Vladimir Poutine, du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, des présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso, des Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban, du roi Abdallah de Jordanie et de l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani. Le roi du Maroc Mohammed VI était absent pour cause de maladie et était représenté par le prince héritier Moulay El Hassan.D'anciens chefs d'Etat du temps de Jacques Chirac sont également à Paris : l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, l’ancien Premier ministre espagnol Jose Luis Rodriguez Zapatero, l’ancien président sénégalais Abdou Diouf, ou encore l'ancien président américain Bill Clinton, très applaudi à son arrivée.​En tout, près de 80 personnalités étrangères, chefs d’Etat et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de famille royales étaient attendues à l’hommage solennel.Emmanuel Macron les recevra au palais de l’Elysée pour rendre hommage à l’ancien président de la République.A La Réunion, de nombreux moments de recueillement sont accessibles aux quatre coins de l'île aujourd'hui. Demain mardi à Saint-André, la mairie informe qu'une messe sera également célébrée en la mémoire de Jacques Chirac qui a "tant aimé La Réunion et les Réunionnais", écrit le maire Jean-Paul Virapoullé. La messe se déroulera à 18H en l'église de Jésus Miséricordieux à Cambuston.