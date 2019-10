L'homme arrêté à Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès

Le 12/10/2019 | Par NP | Lu 1003

C'est l'incompréhension totale entre les polices écossaises et françaises. L'homme interpellé vendredi à l'aéroport et soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès ne serait finalement pas le père de famille nantais, recherché depuis avril 2011, après les tests ADN réalisés par les autorités écossaises.



Pour rappel, les autorités françaises se disaient vendredi certaines que l'homme interpellé à la sa descente d'avion était bien Xavier Dupont de Ligonnès, après une comparaison des empreintes digitales. L'homme, qui se présentait comme Guy Joao, revenait d'un vol en provenance de Roissy.



Comme rapporté par francetvinfo, "cette erreur s'explique par deux confusions". La première, que les critères pour établir une correspondance entre deux empreintes en Ecosse "sont moins stricts qu'en France": "cinq points de comparaison sont nécessaires, quand la loi française en demande 12", écrit le site d'information. Or il s'est avéré que les enquêteurs français "ignoraient cette différence de méthode" et ces derniers pensaient également que cette correspondance avait été établie par Scotland Yard, "alors qu'elle l'avait été par la police aux frontières écossaise".



Xavier Dupont de Ligonnès demeure introuvable depuis la découverte en avril 2011 des corps de sa femme Agnès et de ses quatre enfants, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes.