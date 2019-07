L'homme d'affaires Paul Caro arrêté en flagrant délit d'extorsion de fonds

Le 05/07/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 273

Énorme ! Selon le JIR de ce matin, l'homme d'affaires Paul Caro a été arrêté hier pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée.



Il a été arrêté hier en flagrant délit alors qu'il était en train de recevoir une somme en liquide de la part d'un de ses locataires, un commerçant saint-gillois.



Paul Caro est en effet propriétaire de très nombreux emplacements commerciaux dans le centre de Saint-Gilles, mais également dans d'autres villes de la Réunion. Il est aussi le propriétaire d'un hôtel à l'Etang-Salé les Bains.



Selon le JIR, il lui est reproché d'exiger de ses locataires, et ce depuis des années, le versement d'un complément en liquide, en plus de la somme inscrite sur le bail. Un complément qui pouvait atteindre l'équivalent du prix du loyer. Avec menaces à la clé si jamais le commerçant faisait des difficultés pour verser cet impôt supplémentaire.



Les gendarmes se demandent d'ailleurs si parfois ces menaces n'ont pas été mises à exécution puisqu'ils enquêtent également sur une agression d'un commerçant à Saint-Gilles.



Les détournements porteraient sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions.



Hier, les gendarmes ont dû avoir recours aux services d'un chien renifleur de billets pour mettre la main sur les sommes en liquides apparemment bien dissimulées dans différents appartements appartenant à l'homme d'affaires.



Là où l'affaire prend un sel supplémentaire, c'est quand on se rappelle que c'est le même Paul Caro qui avait refusé de présider la dernière assemblée générale de la Chambre de Commerce en tant que doyen d'âge, il a 72 ans, en accusant Ibrahim Patel d'être un escroc et lançant à la cantonade, avant de quitter l'hémicycle : "C'est une association de malfaiteurs qui va être mise en place".



Il savait manifestement de quoi il parlait !



Comme le disent les enfants, c'est celui qui le dit qui l'est...