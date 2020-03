L’incroyable vente de la maison de Nassimah Dindar

Le 07/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1006

L'ancienne présidente du conseil départemental est sous le coup d'une enquête judiciaire concernant la vente de sa maison. Une transaction qui pourrait intéresser la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.







Comme le révèlent nos confrères du JIR dans leur édition du jour, Nassimah Dindar et la vente de sa villa reviennent sur le devant de la scène. En 2010, la candidate à la mairie de St-Denis et son ex-mari Ibrahim avait acquis une immense maison pour la somme de 130 000 euros. En décembre 2018, le bien immobilier était revendu pour la modique somme de 580 000 euros.



En 2017, le Parquet National Financier, suivant les révélations du JIR, avait ouvert une enquête préliminaire sur les conditions d’achat de la villa et de la réalisation des travaux dans des conditions avantageuses. Cette enquête vise des faits présumés de corruption, trafic d’influence et concussion. Des questions demeurent quand au coût des travaux qui pourraient avoir été surévalués.



À présent, c’est la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) qui pourrait se pencher sur le dossier. Celle-ci pourrait s’intéresser à la déclaration de patrimoine de la sénatrice lors de sa prise de fonction.



Dernier point, le nom de l’acheteur. Nos confrères révèlent que c’est une SCI parisienne nommée "Sasha" qui a acquis le bien. Derrière cette structure créée à peine deux mois avant la vente, on retrouve la famille Ravate. Celle-là même qui avait vendu le bien au couple Dindar au départ. Un sac de noeuds que la justice va à présent tenter de démêler.