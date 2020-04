L'infirmière du CHOR infectée au Covid+ avait été obligée de travailler malgré son retour de voyage

5. En passant le 07/04/2020 11:06



1- on " dégraisse" les Hôpitaux

2- on précarise les emplois de la fonction publique , ce ramassis de paresseux et de privilégiés

3- on déclare que nous sommes en guerre

4-Une CDD ou elle se soumet aux injonctions de sa direction ou elle est mise à la porte

5- on qualifie de "héros" celles qu' on désignait du doux qualificatif de "rien" quelques semaines plutôt

Tout cela est enseigné dans les brillantes Écoles de Management et de communication des DRH qui nous dirigent

On? point besoin de préciser son identité.

Ce qui ne dédouane en rien la responsabilité du "grand petit chef " de ce centre Hospitalier , surtout s' il pouvait agir autrement .

Donc gardons -nous de prendre pour argent comptant , si j' ose dire, les éléments de langage qu'il va distribuer .

Courage à cette aide-soignante.