L’information n’est rien sans vous !

Le 01/01/2020 | Par Zinfos974 | Lu 147

Vous avez été nombreux à nous envoyer vos témoignages, vos observations et vos coups de gueule tout au long de cette année, merci !

L'année 2019 qui fut chargée en émotion et en information grâce à vos contributions qui nous permettent de savoir où donner de la tête dans cet océan d’actualité. Un journal local comme nous le sommes est tributaire de ses lecteurs et de leur assiduité, vos contributions représentent donc l’essentiel de l’information à La Réunion.Merci d’avoir participé. Vous pouvez, et êtes invités, à continuer à nous envoyer vos images, vos vidéos, vos témoignages, toutes les actualités et remarques qui vous semblent pertinentes pour que nous puissions continuer à porter votre voix. Contactez-nous sur Facebook via Messenger, par mail sur contact@zinfos974.com ou par téléphone au 06 92 97 75 75.Zinfos 974 et ses équipes vous remercient d’avoir contribué à l’information et à l’actualité de cette belle année qu’a été 2019. Vous adressant nos meilleurs vœux pour 2020 et vous souhaitant de bonnes vacances !