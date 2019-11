L'inspection de l’entreprise Asia food fait ressortir de nombreux "manquements"

Le 06/11/2019

L’entreprise Asia food doit se mettre en règle. La célèbre marque de produits alimentaires réunionnais a subi une inspection le 25 septembre dernier de la part des services préfectoraux. Une inspection effectuée sur son site de production situé sur la commune de Bras Panon.



Et le tableau n’est franchement pas favorable à l’enseigne. Elle a été mise en demeure de corriger les nombreux manquements constatés sur place le jour de l’inspection. Selon le degré d’importance et d’urgence des manquements révélés, l’entreprise a jusqu’à deux mois maximum pour se mettre aux normes. D’autres, sur l’aspect de respect de l’hygiène notamment, sont d’application immédiate.



L’inspection des installations classées a ainsi constaté "des manquements (abords extérieurs extrêmement sales, aucun bac de rétention, une mauvaise gestion des sous-produits, aucun permis d’intervention et de feu, de non-lutte contre l’incendie, aucune vérification des installations électriques et une non-gestion des eaux usées. L’entreprise s’est mise, dès lors, en irrégularité vis-à-vis de nombreuses réglementations, comme celle de la convention de déversement des eaux usées que l’entreprise avait signée avec l’opérateur des eaux, la CISE, en date du 10 octobre 2005 ou encore des non-conformités de nature à porter atteinte aux intérêts visés dans le code de l’environnement", ajoute le rapport d’inspection.



Dans le détail, les contrôleurs font part de ce qu’ils ont constaté : avec "des abords du bâtiment qui sont ainsi encombrés" et ne permettraient pas une intervention des sapeurs pompiers en cas d’incendie.



Les services de contrôle sanitaire de la préfecture ajoutent à leurs exigences le respect de l’arrêté du 9 août 2007 qui encadre les moyens de "lutte contre l’introduction, la pullulation et la destruction des mouches et des rongeurs" sur ce type d’installation classée. La DEAL donne un mois à "Société Nouvelle Asia food" pour faire "un suivi écrit" des mesures mises en place dans ce domaine sanitaire.



La société disposait d’un droit de réponse auprès des services préfectoraux, mais n’a pas usé de ce droit dans le délai imparti.