L'intersyndicale appelle à une mobilisation massive contre la retraite à points

Le 20/01/2020 | Par N.P | Lu 112

Dans un communiqué (ci-dessous), l'intersyndicale dénonce une campagne mensongère du gouvernement ainsi qu'une régression sociale sans précédent dans l'histoire de la République. Elle appelle à une mobilisation massive du privé comme du public, ainsi qu'à la solidarité financière avec les grévistes.

La campagne mensongère du gouvernement n’entame pas la détermination des opposants à la réforme des retraites ni le soutien de l’opinion publique. Les mobilisations se poursuivent et s’étendent contre cette régression sans précédent que voudraient imposer Macron et le monde de la finance.Le vendredi 24 janvier sera une nouvelle journée nationale de grève et de manifestations interprofessionnelles dans tout le pays au moment où le projet de loi sera présenté en conseil des ministres.L'intersyndicale de La Réunion appelle les agents des services publics, tous les salariés en emploi ou privés d'emploi, les étudiants, les retraités à se mobiliser massivement pour faire plier ce gouvernement qui montre des signes de fébrilité face à un mouvement social désormais historique:- Le mercredi 22 janvier, dans le nord, distribution de tracts à Jumbo Score de Sainte-Marie à partir de 9h00;- Le vendredi 24 janvier : manifestations à Saint-Denis, Petit marché vers la Préfecture à partir de 9h00 et à Saint-Pierre, devant la mairie à partir de 9h00.- Le vendredi 24 janvier : grève des dockers et journée “port mort”, aucune activité sur le port;- L'intersyndicale appelle tous les salariés à des débrayages dans les entreprises pour exprimer leur refus de cette contre-réforme.Pour durer et gagner, l’intersyndicale de la Réunion appelle également à faire un don à notre caisse de solidarité pour soutenir les salariés en grève reconductible depuis maintenant plus d’un mois: www.lepotsolidaire.fr/pot/qmcpriek